На Западе раскрыли причину успешного наступления российских войск у Очеретино

BI: ошибка ВСУ при ротации помогла российским войскам продвинуться у Очеретино

Западное издание Business Insider (BI) раскрыло причину успешного наступления российских войск у Очеретино в Донецкой народной республике (ДНР). По его данным, продвинуться военным помогла грубая Вооруженных сил Украины (ВСУ) при ротации.

«Ошибка украинских войск, похоже, позволила российской армии беспрепятственно продвинуться вперед и захватить большую часть деревни», — отмечается в материале.

Авторы статьи пояснили, что ВСУ допустили оплошность при ротации 47-й и 115-й механизированных бригад вблизи населенного пункта, первое подразделение отошло, когда второе еще не успело прибыть на позиции. В результате российские военные воспользовались брешью для атаки.

Представитель 115-й бригады Вадим Черный заявил изданию Financial Times , что обвинения «не соответствуют действительности». Он уточнил, что отряд не оставил своих позиций.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник выразил мнение, что после сдачи позиций в районе Очертино украинской стороне будет сложно остановить наступление ВС России на запад. По его словам, это постепенно может превратиться в тактический кризис для ВСУ.