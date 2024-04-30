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12:09, 30 апреля 2024Мир

В России связали попытку ВСУ атаковать Крым ATACMS с визитом генсека НАТО в Киев

Депутат Журова связала попытку ВСУ атаковать Крым с визитом генсека НАТО в Киев

Фото: Attila Husejnow / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова связала попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Крым американскими ракетами ATACMS с визитом генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с "Лентой.ру".

«Вчера же приезжал к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому генсек НАТО. Он же там сказал, что Запад и Киев вместе должны усилиться», — отметила Журова.

При этом, по мнению парламентария, представители НАТО должны, наоборот, призывать Киев закончить конфликт.

«А они считают, что этот конфликт надо разгонять дальше. Поэтому ну что тут можно сказать. Они специально это делают для того, чтобы в Крыму росло возмущение», — заключила Журова.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ в ночь на 30 апреля предприняли попытку массированной атаки Крыма ракетами ATACMS.

29 апреля Столтенберг приехал на Украину с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и провел с ним совместную пресс-конференцию. В рамках визита генсек НАТО заявил, что страны альянса не выполнили своих обещаний за последние месяцы. «Но теперь я уверен, что все изменится», — заверил он.

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