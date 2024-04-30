Президент «Сочи» высказался об отравлении футболистов перед матчем РПЛ в Грозном

Борис Ротенберг после отравления игроков «Сочи» заявил, что не винит «Ахмат»

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг высказался об отравлении игроков команды перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата» в Грозном. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам функционера, у него нет претензий ни к грозненскому клубу, ни к его руководству. «Если бы лига, которая вообще никак не отреагировала, отреагировала вовремя, мы могли бы перенести матч. Потому что руководство "Ахмата" было готово на это. У нас нормальные, дружеские отношения с клубом», — заявил Ротенберг.

Он также отметил, что принял решение выводить команду на игру, так как ей грозило техническое поражение. «Я сказал: "Выходите, кто живой, и играйте". Это было сделано, чтобы не было никакого скандала», — добавил президент «Сочи».

25 апреля главный тренер «Сочи» испанец Роберт Морено заявил об отравлении 14 игроков команды перед матчем с «Ахматом». Он назвал позором отказ лиги перенести игру. Встреча завершилась минимальной победой грозненцев.