Страны G7 заявили о снижении зависимости от российского топлива

Министры G7 сообщили о прогрессе в снижении зависимости от топлива из России

Государства «Большой семерки» добились значительного прогресса в деле снижения зависимости от российского ископаемого топлива. Об этом сказано в заявлении по итогам встречи министров по делам климата, энергетики и окружающей среды в Турине, сообщает РИА Новости.

В том числе такой тенденции поспособствовали экономия электроэнергии и снижение спроса на газ, достигнутого за счет альтернативных источников энергии. Страны G7 намерены как можно скорее покончить с сохраняющейся зависимостью от российского газа, а важную роль в этом процессе может сыграть увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Также участники встречи признали необходимость нового ускорения перехода к чистой энергетике, что само по себе снизит необходимость импорта ископаемого топлива.

Вскоре после начала боевых действий на Украине страны Евросоюза, США и Великобритания ввели эмбарго на поставки российского угля, нефти и нефтепродуктов. Однако Европа и Великобритания закупают российский газ, в том числе в виде СПГ, и нефтепродукты, переработанные в третьих странах из российской нефти.

Тем не менее в ЕС продолжается обсуждение запрета импорта газа. О соответствующих планах объединения заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем. Возможно, новое эмбарго станет частью 14-го пакета санкций.

Задумываться о таком шаге Европа начала после второго подряд зимнего периода, закончившегося с рекордными запасами газа в хранилищах, а также в связи со значительным снижением цен на топливо.