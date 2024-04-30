Россиянин признал вину в сотрудничестве с украинской организацией

ФСБ: житель Приморья признал вину в сотрудничестве с украинской организацией

Житель Приморского края, задержанный по подозрению в тайном сотрудничестве с украинской организацией, признал вину. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ России.

Отмечается, что в ходе допроса молодой человек раскаялся в содеянном и выразил готовность сотрудничать со следствием. На опубликованном видео лицо подозреваемого скрыто, а голос изменен.

Ранее стало известно, что мужчину задержали и заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

