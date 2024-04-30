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05:59, 30 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин признал вину в сотрудничестве с украинской организацией

ФСБ: житель Приморья признал вину в сотрудничестве с украинской организацией

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Житель Приморского края, задержанный по подозрению в тайном сотрудничестве с украинской организацией, признал вину. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ России.

Отмечается, что в ходе допроса молодой человек раскаялся в содеянном и выразил готовность сотрудничать со следствием. На опубликованном видео лицо подозреваемого скрыто, а голос изменен.

Ранее стало известно, что мужчину задержали и заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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      Евгений Силаев
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