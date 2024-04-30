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15:10, 30 апреля 2024Путешествия

Сотни направлявшихся в Турцию россиян застряли в аэропорту почти на девять часов

237 направлявшихся из Минвод в Анталью пассажиров Azur Air застряли в аэропорту

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Сотни направлявшихся в Турцию пассажиров авиакомпании Azur Air застряли в аэропорту российского города почти на девять часов. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Отмечается, что в ожидании вылета из Минеральных вод в Анталью находятся 237 человек. Рейс был назначен на 05:55 вторника, 30 апреля, но его отложили вначале на 16:00 по мск.

«Сейчас, судя по информации на электронном табло, сдвинули еще на два часа», — говорится в сообщении. В пресс-службы перевозчика заявили, что самолет в популярный курортный город должен вылететь в 18:10 и всех пассажиров на время ожидания разместили в гостиницах.

При этом причина длительного переноса рейса не называется.

Ранее направляющиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту Екатеринбурга почти на 12 часов. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирами Southwind, летевшими из российского города в Анталью.

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      Фариза Бацазова
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