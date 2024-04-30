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14:25, 30 апреля 2024Мир

Сотрудников ООН уличили в участии в нападениях на Израиль

Фарджон: 19 членов ООН принимали участие в атаках на Израиль осенью 2023 года

Фото: Unsplash

Сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) принимали участие в нападениях на Израиль осенью 2023 года. Об этом заявила заместитель постоянного представителя Израиля при ООН в Женеве Ади Фарджон, передает РИА Новости.

Она назвала фактом активное участие 19 членов БАПОР в атаках на Израиль 7 октября прошлого года. Фарджон также отметила, что более двух тысяч сотрудников агентства являются членами либо палестинского радикального движения ХАМАС, либо «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России).

Заместитель постпреда Израиля при ООН в Женеве также сообщила, что членами ХАМАС является «пятая часть всех администраторов школ БАПОР».

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      Екатерина Грищенко
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