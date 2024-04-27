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11:03, 27 апреля 2024Мир

ООН приостановила расследование связи своего агентства с ХАМАС

ООН приостановила расследование связи нескольких сотрудников БАПОР с ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ohad Zwigenberg / Reuters

ООН приостановила расследование связи нескольких сотрудников своего Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) с палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По словам представителя офиса генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика, внутреннее расследование в отношении 12 сотрудников агентства, которые, по утверждениям Израиля, были причастны к нападению ХАМАС 7 октября, оправдало одного человека, поскольку Израиль не предоставил никаких доказательств в поддержку обвинений.

Кроме того, расследование трех дел было приостановлено из-за недостатка доказательств, предоставленных Израилем, а еще восемь дел продолжают расследоваться Управлением служб внутреннего надзора ООН.

Ранее БАПОР заявило, что ему неизвестно о плане по расформированию, который Израиль якобы направил в международную организацию. Как указала директор по связям с общественностью в БАПОР Джульет Тума, агентство не видело плана и не знает о сообщениях по этой тематике.

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      Семен Александров
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