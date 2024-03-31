В ООН высказались о призыве Израиля расформировать БАПОР

В БАПОР заявили, что не знают о призыве Израиля расформировать организацию

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило, что ему неизвестно о плане по расформированию, который Израиль якобы направил в международную организацию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя агентства.

Как указала директор по связям с общественностью в БАПОР Джульет Тума, агентство не видело плана и не знает о сообщениях по этой тематике.

«БАПОР не видело плана или сообщений, о которых идет речь в статье The Guardian», — высказалась представитель агентства.

Ранее стало известно, что Израиль призвал ООН расформировать одну структуру международной организации.