В Израиле призвали расформировать одну структуру ООН

Guardian: Израиль призвал ООН расформировать БАПОР

Израиль призвал ООН расформировать одну структуру международной организации — Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Инициатива предполагает перевод сотрудников агентства в другие структуры, например, во Всемирную продовольственную программу. Кроме того, допускается создание новой организации для распределения гуманитарной продовольственной помощи в секторе Газа.

Автором предложения выступил начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви. Он передал его представителям ООН в стране, а те, в свою очередь, направили его генсеку организации Антониу Гутерришу.

Источники издания отметили, что только БАПОР обладает доверием палестинцев в вопросе передачи гуманитарной помощи в Газу. Попытка расформирования агентства во время бомбардировок и голода может привести к катастрофическим последствиям, считают собеседники газеты.

29 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о публикации разведкой документа, который, по его словам, доказывает связь сотрудников БАПОР с ХАМАС. После этого агентство лишилось половины стран-спонсоров, к числу которых 31 января присоединились США.

