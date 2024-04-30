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17:35, 30 апреля 2024Мир

Суд ООН принял решение по иску Никарагуа против Германии из-за поставок Израилю

Суд ООН не стал вводить меры в отношении Германии из-за военной помощи Израилю

Фото: Amir Cohen / Reuters

Международный суд ООН в Гааге принял решение по иску Никарагуа к Германии, касающемуся поставок военной помощи Израилю. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя инстанции Навафа Салама.

Текущие обстоятельства, пришел к выводу суд, не требуют введения временных мер в отношении Германии. Салам подчеркнул, что Германия значительно сократила число выданных лицензий для экспорта продукции военного назначения в Израиль.

Кроме того, добавил Салам, Германия поддержала инициативы Евросоюза по финансированию Ближневосточного агентства ООН для помощи и организации работ палестинским беженцам.

Ранее в суде ООН началось слушание по делу против Германии, которую Никарагуа обвинила в содействии Израилю в геноциде в секторе Газа. Манагуа настаивает на том, чтобы Берлину запретили поставлять вооружение Тель-Авиву, поскольку это способствует геноциду палестинцев и противоречит нормам международного права.

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      Александра Лисица
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