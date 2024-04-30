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21:34, 30 апреля 2024Россия

Украинский беспилотник сбили над территорией российского региона

МО РФ: средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью
СюжетМинобороны:

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», -— отметили в ведомстве.

Там уточнили, что попытка атаки по российскому региону была пресечена около 20:00 по московскому времени.

Ранее 30 апреля российские военные сбили над российскими регионами еще три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как заявили в Минобороны, два летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области.

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      Марина Совина
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