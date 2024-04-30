В Киеве мужчина с катаной в руке открыл дверь полицейским

Киевлянин угрожал местному жителю автоматом, а потом встретил сотрудников полиции, держа в руке катану. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Инцидент произошел в Деснянском районе города. Потерпевший дал описание мужчины правоохранителям, которые позже установили его место проживания.

«Дверь в квартиру открыл гражданин, который вел себя агрессивно и держал в руках мечи. Инспекторы арестовали мужчину и узнали, что он спрятал винтовку, которой угрожал заявителю в коридоре», — говорится в заявлении. В полиции также опубликовали фотографии катаны, винтовки и патронов.

В середине апреля в Закарпатской области Украины сотрудники военкомата задержали молодого человека, удерживали его для выяснения личных данных и выбросили в лесу на границе со Словакией. Вскоре после этого его задержали пограничники. По словам подруги юноши, они намеревались выписать ему штраф за попытку незаконного пересечения границы.

