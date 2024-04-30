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12:10, 30 апреля 2024Бывший СССР

В Молдавии назвали последствия закрытия рынка республики

Министр Боля: закрытие рынка Молдавии ударит по местным производителям

Фото: Monika Skolimowska / Globallookpress.com

Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля заявил, что закрытие рынка республики ударит, прежде всего, по местным производителям. Его слова приводит TV8.

«Мы не страна-импортер, и закрытие рынка, как предлагают некоторые товарищи, означало бы удушение местных фермеров. Только недалекие люди могут предлагать запретить импорт в Республику Молдова», — отметил министр.

По его словам, в Молдавии все ориентировано на экспорт. «Мы потребляем в стране 320 тысяч тонн зерна, а в прошлом году произвели 1,5 миллиона тонн», — подытожил Боля.

Ранее глава Министерства сельского хозяйства Молдавии Боля предложил ограничить ввоз зерна с Украины для поддержки местных производителей.

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      Лина Пивоварова
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