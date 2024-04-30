В Молдавии назвали последствия закрытия рынка республики

Министр Боля: закрытие рынка Молдавии ударит по местным производителям

Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля заявил, что закрытие рынка республики ударит, прежде всего, по местным производителям. Его слова приводит TV8.

«Мы не страна-импортер, и закрытие рынка, как предлагают некоторые товарищи, означало бы удушение местных фермеров. Только недалекие люди могут предлагать запретить импорт в Республику Молдова», — отметил министр.

По его словам, в Молдавии все ориентировано на экспорт. «Мы потребляем в стране 320 тысяч тонн зерна, а в прошлом году произвели 1,5 миллиона тонн», — подытожил Боля.

Ранее глава Министерства сельского хозяйства Молдавии Боля предложил ограничить ввоз зерна с Украины для поддержки местных производителей.