В Петербурге мужчина открыл огонь по семейной паре

В Петербурге мужчина несколько раз выстрелил из ружья в сторону пожилой пары

В Красном Селе, одном из районов Санкт-Петербурга, мужчина не менее двух раз выстрелил в сторону пожилой пары, с которой у него перед этим состоялся конфликт. Об этом со ссылкой на источник пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Лермонтова. Вначале 62-летняя женщина и ее муж ссорились с мужчиной на улице, после чего тот пригрозил им расправой. Затем россиянин поднялся в свою квартиру и открыл огонь из пневматического ружья.

О последствиях стрельбы и задержании мужчины не уточняется.

Две недели назад в Петербурге ранее судимый мужчина выстрелил в сотрудника пункта выдачи товаров Ozon после замечания о собаке. Участники конфликта вышли на улицу, где нападавший использовал аэрозольный пистолет, а затем покинул место преступления. После обращения в полицию мужчину нашли и задержали.