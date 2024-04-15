В российском городе мужчина выстрелил в работника Ozon из-за замечания о собаке

В Петербурге задержали выстрелевшего в сотрудника Ozon из-за замечания мужчину

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который подозревается в стрельбе из аэрозольного пистолета в сотрудника пункта выдачи товаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале.

Происшествие зафиксировали 14 апреля по адресу: Заневский проспект, дом 24. По информации сервиса «Яндекс Карты», там расположен пункт выдачи Ozon.

Инцидент произошел из-за замечания сотрудника маркетплейса о собаке задержанного. Они вышли на улицу, где подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону работника пункта выдачи из аэрозольного пистолета, после чего ушел с места происшествия». Уточняется, что никто не пострадал. Стрелявшего — ранее судимого 42-летнего мужчину — задержали, у него изъяли пистолет.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области сотрудники полиции вычислили и задержали подозреваемого, устроившего стрельбу в кафе башкирского города Ишимбай. По версии следствия, в ночь на 6 апреля в кафе произошел конфликт между двумя пьяными компаниями, в ходе которого один из участников получил несовместимое с жизнью ранение.