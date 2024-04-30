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05:25, 30 апреля 2024Интернет и СМИ

В Роскомнадзоре рассказали о претензиях к Telegram и YouTube

Роскомнадзор: YouTube не удалил более 60 тысяч противоправных материалов

Американский видеохостинг YouTube по-прежнему не удалил более 60 тысяч противоправных материалов после требований Роскомнадзора, мессенджер Telegram — более 120 тысяч. О претензиях к онлайн-сервисам пресс-служба ведомства рассказала ТАСС.

Кроме того, по-прежнему не удалены около 505 противоправных материалов на платформе Twitch. Также компания Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная «Википедия», по-прежнему не удалила 187 противоправных материалов на этой площадке, сообщили в Роскомнадзоре.

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      Марина Совина
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