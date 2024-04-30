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22:26, 30 апреля 2024Мир

В США высказались о санкциях против России

Госдеп: США не меняют своего подхода к санкциям против России

Фото: Unsplash

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател прокомментировал санкционную политику в отношении России. Его слова приводит ТАСС.

На брифинге Пател высказался о санкциях против России и подчеркнул, что США не меняют своего подхода к санкциям против страны. Таким образом он прокомментировал изменения в режиме ограничений против Москвы.

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«Мы не убрали ногу с газа , и мы продолжим прилагать усилия как для продолжения поддержки наших украинских партнеров, так и для санкций, экспортного контроля и других мер, чтобы привлечь Российскую Федерацию к ответственности. Так что сдвигов вообще нет. Никакого политического сдвига нет», — отметил представитель Госдепа.

Ранее Министерство финансов США сообщило о введении запрета на ввоз в страну алюминия, меди и никеля из России. К ограничениям также присоединилась Великобритания.

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      Марина Совина
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