Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:28, 30 апреля 2024Бывший СССР

В Тбилиси озвучили сроки вступления Грузии в Евросоюз

В Тбилиси заявили, что Грузия в 2030 году присоединится к Евросоюзу

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Грузия в 2030 году присоединится к Евросоюзу. Об этом информирует сайт национального телевидения со ссылкой на основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

По его словам, свободная, независимая, суверенная и интегрированная в ЕС Грузия является грузинской мечтой, которая обязательно осуществится. Иванишвили пообещал, что страна преодолеет все препятствия и в 2030 году станет членом Евросоюза.

Политик отметил уникальность истории и традиций грузинской нации. Иванишвили отметил, что лишь с этими уникальными национальными традициями Грузии имеет смысл стать членом Евросоюза.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что конфликт на Украине ускорил сближение Украины и Молдавии с Европейским союзом и позволил им получить статусы кандидатов в члены Евросоюза.

8 февраля посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил, что республике необходимо выполнить девять пунктов, чтобы начать переговоры о членстве в Европейском союзе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Чехия отложила расследование взрывов на складах во Врбетице. Прага считает причастным к инциденту ГРУ России

      Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

      Дугин рассказал о причинах превращения России во врага для США

      На Украине обвинили Зеленского в узурпации власти

      Во Франции заявили об отчаянном поступке ВСУ

      Очевидцы сообщили о серии громких взрывов в небе над Крымом

      Карлсон рассказал о запрете Дугина в США

      В Белгороде объявили ракетную опасность

      Дугин назвал изначальную причину кризиса в англоговорящих странах

      В МВФ предрекли мировой экономике период слабого роста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше