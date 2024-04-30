В Тбилиси озвучили сроки вступления Грузии в Евросоюз

В Тбилиси заявили, что Грузия в 2030 году присоединится к Евросоюзу

Грузия в 2030 году присоединится к Евросоюзу. Об этом информирует сайт национального телевидения со ссылкой на основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

По его словам, свободная, независимая, суверенная и интегрированная в ЕС Грузия является грузинской мечтой, которая обязательно осуществится. Иванишвили пообещал, что страна преодолеет все препятствия и в 2030 году станет членом Евросоюза.

Политик отметил уникальность истории и традиций грузинской нации. Иванишвили отметил, что лишь с этими уникальными национальными традициями Грузии имеет смысл стать членом Евросоюза.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что конфликт на Украине ускорил сближение Украины и Молдавии с Европейским союзом и позволил им получить статусы кандидатов в члены Евросоюза.

8 февраля посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил, что республике необходимо выполнить девять пунктов, чтобы начать переговоры о членстве в Европейском союзе.

