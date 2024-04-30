В восьми регионах РФ частично запретили продажу алкоголя в майские праздники

Продажу алкоголя в майские праздники запретили в восьми регионах РФ

В восьми регионах России ввели частичный запрет на продажу алкоголя в майские праздники. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Запрет введен в Пермском крае, Чебоксарах, Тюменской, Свердловской, Омской, Курганской, Самарской областях, а также в Москве и Подмосковье. Известно, что в Пермском крае продажу алкоголя ограничат с 1 по 9 мая, купить спиртное можно будет только в кафе и ресторанах. В Чебоксарах ограничения будут действовать 1 мая с 09:00 до 13:00, 8 мая с 10:00 до 12:00, а также за два часа до, во время и через час после Парада Победы. В Тюменской области продажу алкоголя запретят до 12 мая.

В остальных регионах выпивку не будут продавать только вблизи мест проведения праздника, а также во время генеральных репетиций Парада — с 22:00 4 мая до 13:00 5 мая и на время парада с 22:00 8 мая и до 14:00 9 мая. Алкоголь не будут продавать не только в магазинах, но и в предприятиях общепита.

Ранее сообщалось, что в Курганской области запретили продажу алкоголя в дни майских праздников на фоне ликвидации последствий паводков. Власти добавили, что основанием для ограничения продажи стало решение решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.