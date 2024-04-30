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02:00, 30 апреля 2024Мир

Во Франции заявили об отчаянном поступке ВСУ

Буна: ВСУ бросили в бой тероборону из-за угрозы прорыва прорыва под Авдеевкой

Фото: SHANNON STAPLETON / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены бросить в бой бывшие подразделения территориальной обороны из-за угрозы прорыва под Авдеевкой. Об этом отчаянном поступке сообщил аналитик Ульрих Буна в интервью французскому телеканалу LCI.

Он отметил, что речь идет о не имевшей боевого опыта 100-ой механизированной бригаде. Таким образом, по словам Буна, руководство ВСУ решило «заполнить брешь». Аналитик подчеркнул, что Россия может добиться еще больших успехов на Донбассе на фоне кадрового кризиса в украинской армии.

«Мне кажется, то, что мы видим в Часовом Яре, зоне к западу от Авдеевки и в других местах уже несколько недель, я думаю, что это просто-напросто начало наступления России. Весеннего наступления России», — заявил он.

Авдеевка под Донецком перешла под контроль ВС РФ 17 февраля. Спустя два дня Российская армия заняла более выгодные рубежи в районе города. Тогда же Минобороны России сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом.

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      Евгений Силаев
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