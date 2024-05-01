Пентагон столкнулся с проблемой в рамках помощи Украине

Пентагон столкнулся с нежеланием заключать контракты в рамках помощи Украине

Пентагон сталкивается с трудностями при заключении контрактов на закупку оружия для пополнения собственных армейских складов в рамках процесса поставок оружия Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад контрольно-бюджетного управления страны (GAO).

Как отметили специалисты, американские военные ведомства заключили или планируют подписать многолетние контракты на закупку для замещения пяти типов вооружений, поставляемых Киеву. При этом подрядчики не хотят идти на долгосрочные соглашения по фиксированным ценам.

«Представители министерства обороны и подрядчиков сообщили GAO, что сталкиваются с трудностями в реализации», — подчеркнули в Минобороны. В GAO добавили, что Пентагон выявил многочисленные проблемы в цепочке поставок, связанные с заменой оружия, включая длительные сроки поставки, устаревание запчастей и ограничения поставщиков.

Ранее в Пентагоне заявили: если помощь США Украине в скором времени не будет предоставлена, то последние два года инвестиций в будущее страны не окупятся.