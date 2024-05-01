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16:59, 1 мая 2024Мир

Полиция Парижа применила дубинки на первомайской манифестации

РИА Новости: на первомайской манифестации в Париже начались беспорядки

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Беспорядки начались на первомайской манифестации в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

Традиционная акция проходит во Франции в честь Дня труда. В колонне манифестантов в столице заметны логотипы профсоюзов, флаги коммунистов и социалистов, представители «желтых жилетов». Кроме того, в толпе находятся представители радикального движения black bloc, одетых в черное и с лицами, закрытыми масками и капюшонами.

Вскоре после начала манифестации радикалы начали громить витрины и бросать петарды и бутылки в полицию. Правоохранители начали оттеснять зачинщиков и применила дубинки. Уточняется, что в результате несколько человек получили травмы.

В то же время в Варшаве прошел антивоенный «Марш мира». Его участники выступили против вовлечения Польши в боевые действия на Украине и поставку вооружений.

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      Мария Борисова
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