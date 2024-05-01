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22:00, 1 мая 2024Мир

Президент Грузии поддержала митингующих в Тбилиси

Глава Грузии Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала участников протестных акций против закона об иноагентах в Тбилиси, передает ТАСС.

При этом глава государства попросила демонстрантов не провоцировать правоохранителей.

Ранее Зурабишвили потребовала от главы МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митингующих. Она подчеркнула, что акция носит мирный характер и не представляет никакой угрозы порядку в Тбилиси.

29 апреля грузинские депутаты во втором чтении поддержали законопроект об иноагентах, который предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, если 20 процентов их годового дохода представляют собой поступления из-за рубежа. На следующий день протестующие вышли на акцию против законопроекта в Тбилиси.

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      Марина Совина
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