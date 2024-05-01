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12:40, 1 мая 2024Силовые структуры

Российского блогера задержали за призыв прекратить ставить памятники ветеранам

Блогера из Удмуртии задержали за призыв «забыть о ВОВ» и не ставить памятники

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Блогера из Удмуртии задержали за призыв прекратить ставить памятники ветеранам. Об этом сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на правоохранительные органы.

Мужчина опубликовал в сети ролик после экскурсии по Мурманской области. В нем он призвал «забыть о Великой Отечественной войне». «Здесь храм, тут сквер. Короче, все в честь этих воинов-суперменов… Давайте ставить памятники тем, кто придумал франшизу», — заявил он.

Губернатор области Андрей Чибис заявил, что в регионе не рады таким посетителям. Россиянина задержали по дороге из поселка Териберка, высадили из автомобиля и вынудили идти пешком, уточнил источник.

Запланировано проведение лингвистической экспертизы, по ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

Ранее стало известно, что в Омске 25-летний местный житель может получить до пяти лет колонии за оскорбление памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.

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      Мария Рюрикова
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