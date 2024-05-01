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21:48, 1 мая 2024Экономика

США ввели санкции и дали послабления российской компании

США разрешили поставки и платеж в адрес «Победы» до 30 июля
СюжетСанкции против России:

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Минфин США сроком до 30 июля 2024 года разрешил операции для поставок товаров, технологий и услуг авиакомпании «Победа». Такие послабления прописаны в лицензии американского ведомства.

Кроме того, до 30 июля разрешены платежи в адрес лоукостера

Ранее 1 мая США ввели санкции против отечественного перевозчика. Американская сторона считает, что компания якобы «осуществляет или осуществляла деятельность в секторе экономики Российской Федерации, который считается поддерживающим военно-промышленную базу России».

О расширении санкций против России американский Минфин объявил вечером 1 мая. Также ограничения введены против компаний из шести стран — Азербайджана, Бельгии, КНР, ОАЭ, Словакии и Турции.

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      Марина Совина
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