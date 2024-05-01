Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:23, 1 мая 2024Россия

В России изменятся правила поступления в вузы для части абитуриентов

В России вступил в силу закон о публичном конкурсе на целевое обучение в вузах

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

В России в среду, 1 мая, вступил в силу закон о публичном конкурсе на целевое обучение в высших учебных заведениях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки в закон «Об образовании в РФ» призваны усовершенствовать процесс целевого обучения в вузах и процедуру поступления на такие места для всех абитуриентов.

Заказчики из числа работодателей будут размещать предложения о заключении договоров на целевое обучение на единой цифровой платформе «Работа в России». Абитуриентам будут доступны данные о мерах поддержки во время учебы, о социальных гарантиях и выплатах при осуществлении в дальнейшем трудовой деятельности, а также сведения о будущем работодателе.

Заключать договоры о целевом обучении в вузах по новым правилам начнут со следующего, 2024-2025 учебного года.

Ранее сообщалось, что в России студенческие билеты и зачетные книжки переведут в электронный вид. Как сообщили в правительстве страны, такой эксперимент пройдет с 25 апреля 2024 года до конца 2025 года. Получить документы в онлайн-формате можно будет добровольно учащимся колледжей и вузов, а также ординаторам и аспирантам. Электронную версию, можно будет использовать не только для прохода в учебные заведения, но и для покупки льготных билетов в театры, музеи, кино, а также на поезд и другой общественный транспорт. При этом бумажные документы также будут действовать, подчеркнули в кабмине.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      В США раскрыли подробности о поставках F-16 Украине

      В Польше предупредили о переброске военной техники к границе с Россией

      Полиция начала задерживать демонстрантов на митинге в Грузии

      В НАТО заявили об отсутствии согласия насчет принятия Украины

      Американский экономист удивился условиям выделения помощи США Украине

      Россиянам разрешили переводить деньги между своими счетами без комиссии

      У некоторых россиян выросла пенсия

      В России выросли акцизы на вино и шампанское

      В России изменятся правила поступления в вузы для части абитуриентов

      Пентагон допустил возможность отказа от программы межконтинентальной ракеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше