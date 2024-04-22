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10:43, 22 апреля 2024Россия

В России студенческие билеты и зачетки переведут в электронный вид

В России с 25 апреля студбилеты и зачетки переведут в электронный вид

Фото: Christin Hume / Unsplash

В России студенческие билеты и зачетные книжки в экспериментальном формате переведут в электронный вид. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в Telegram-канале правительства.

Эксперимент продлится с 25 апреля 2024 года до конца 2025 года. Получить студенческий билет и зачетную книжку в онлайн-виде можно будет добровольно студентам колледжей и вузов, а также ординаторам и аспирантам.

«Документы, подтверждающие их обучение, переведут в электронный вид. После этого они появятся в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода», — уточнили в правительстве.

Электронную версию документов, как сообщили в кабмине, можно будет использовать не только для прохода в учебные заведения, но и для покупки льготных билетов в театры, музеи, кино, а также на поезд и другой общественный транспорт. При этом онлайн-версия документов не отменяет обычные, подчеркнули в правительстве.

Правительство ранее расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), включив в него средства для лечения вирусных и бактериальных инфекций и препараты для пациентов с рассеянным склерозом.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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