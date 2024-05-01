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14:12, 1 мая 2024Мир

Врач насиловал пациенток в клинике во время приема

Daily Star: в Великобритании терапевта обвинили в изнасиловании шести пациенток

Фото: Chay_Tee / Shutterstock / Fotodom

Врача-терапевта из графства Уилтшир в Великобритании обвинили в изнасиловании пациенток. Об этом сообщает Daily Star.

Шесть женщин заявили, что 40-летний доктор Томас Плиммер домогался их во время приема в клинике, а затем насиловал. Обвиняемый утверждает, что занимался сексом с пациентками по обоюдному согласию. По словам врача, он также страдает от психического расстройства и не может себя контролировать.

Плиммера лишили лицензии, ему предъявлены обвинения. Дальнейшую судьбу терапевта определит суд.

Ранее стало известно, что в США врач-гинеколог Джеймс Хипс на протяжение девяти лет насиловал своих пациенток. Помимо семерых жертв изнасилования, более 300 женщин заявили о случаях сексуальных домогательств с его стороны. По их словам, он прикасался к ним без перчаток во время обследования, отпускал непристойные комментарии и имитировал половой акт с помощью устройства для вагинального УЗИ.

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      Мария Рюрикова
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