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11:45, 1 мая 2024Бывший СССР

Военный эксперт перечислил необходимое для поддержания темпов наступления оружие

Военный эксперт Глазунов: для поддержания темпов наступления России нужны танки

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Для поддержания темпов наступления России нужна бронетехника и артиллерия, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил необходимое для этого оружие.

«Для армии России важнее всего сейчас новейшие виды вооружений, те, которые у нас сейчас только поступают в ограниченном количестве. Это [тяжелые огнеметные системы] "Солнцепек", новейшие танки "Армата". Чтобы наступать, чтобы двигаться вперед, ничего нового не придумали, кроме танков, танковых атак, танковых прорывов, как 80 лет назад. Также это самолеты и беспилотники, это все необходимо наращивать. У наступающей стороны должно быть превосходство, если будет превосходство, то и наступление будет в том же темпе», — сказал он.

Также, по мнению специалиста, чтобы наступление России дало результат, необходимо превосходить украинскую армию в несколько раз.

Глупо думать, что украинская армия будет убегать. Там такие же славяне, как и мы, которые привыкли сражаться. Пока еще украинская армия сильна, поэтому будет сопротивление, необходим трех- или четырехкратный перевес в танках, артиллерии, господство авиации в воздухе и, естественно, живая сила, пехота

Олег Глазуноввоенный эксперт

Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, для поддержания темпов наступления России надо нарастить поставки оружия. Кроме того, он призвал сократить сроки ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих.

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