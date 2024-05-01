Военный эксперт перечислил необходимое для поддержания темпов наступления оружие
Для поддержания темпов наступления России нужна бронетехника и артиллерия, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил необходимое для этого оружие.
«Для армии России важнее всего сейчас новейшие виды вооружений, те, которые у нас сейчас только поступают в ограниченном количестве. Это [тяжелые огнеметные системы] "Солнцепек", новейшие танки "Армата". Чтобы наступать, чтобы двигаться вперед, ничего нового не придумали, кроме танков, танковых атак, танковых прорывов, как 80 лет назад. Также это самолеты и беспилотники, это все необходимо наращивать. У наступающей стороны должно быть превосходство, если будет превосходство, то и наступление будет в том же темпе», — сказал он.
Также, по мнению специалиста, чтобы наступление России дало результат, необходимо превосходить украинскую армию в несколько раз.
Глупо думать, что украинская армия будет убегать. Там такие же славяне, как и мы, которые привыкли сражаться. Пока еще украинская армия сильна, поэтому будет сопротивление, необходим трех- или четырехкратный перевес в танках, артиллерии, господство авиации в воздухе и, естественно, живая сила, пехота
Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, для поддержания темпов наступления России надо нарастить поставки оружия. Кроме того, он призвал сократить сроки ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих.