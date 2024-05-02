Maersk предрек сохранение проблем в мировой торговле

FT: перебои в грузоперевозках в Красном море могут продлиться до конца 2024 года

Проблемы в мировой торговле из-за перебоев с грузоперевозками в Красном море могут продлиться до конца 2024 года. Такой прогноз в беседе с газетой Financial Times озвучил главный исполнительный директор датской корпорации AP Moller-Maersk Винсент Клерк.

Нет никаких признаков ослабления напряженности в регионе после начала ракетных обстрелов со стороны йеменских повстанцев-хуситов, которые вынудили владельцев судов изменить маршруты грузов, отметил он. «Мы видим, что сложная ситуация в Красном море не будет кратковременной, а сохранится по крайней мере во второй половине года», — предрек глава компании.

Клерк рассказал, что Maersk не очень оптимистична в отношении возвращения перевозок через Суэцкий канал. Возобновление торговли «по старому маршруту» возможно не раньше конца текущего года, сообщил он.

Maersk является одним из крупнейших контейнерных перевозчиков мира, на долю компании приходится около пятой части всех морских перевозок. На фоне роста затрат из-за изменения маршрутов выручка компании в первом квартале упала до 12,4 миллиарда долларов, на 13 процентов в годовом выражении. Операционная прибыль за тот же период снизилась с 2,3 миллиарда долларов до 177 миллионов.

Ранее стало известно, что морские перевозки через Красное море на фоне эскалации палестино-израильского конфликта в феврале сократились вдвое в годовом выражении. «Объем перевозок, проходящих через Суэцкий канал, снизился на 55 процентов год к году», — рассказала директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. По ее словам, текущая ситуация может провести к негативным экономическим последствиям и сложной гуманитарной обстановке.