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16:37, 2 мая 2024Экономика

Maersk предрек сохранение проблем в мировой торговле

FT: перебои в грузоперевозках в Красном море могут продлиться до конца 2024 года

Фото: Aris Martinez / Reuters

Проблемы в мировой торговле из-за перебоев с грузоперевозками в Красном море могут продлиться до конца 2024 года. Такой прогноз в беседе с газетой Financial Times озвучил главный исполнительный директор датской корпорации AP Moller-Maersk Винсент Клерк.

Нет никаких признаков ослабления напряженности в регионе после начала ракетных обстрелов со стороны йеменских повстанцев-хуситов, которые вынудили владельцев судов изменить маршруты грузов, отметил он. «Мы видим, что сложная ситуация в Красном море не будет кратковременной, а сохранится по крайней мере во второй половине года», — предрек глава компании.

Клерк рассказал, что Maersk не очень оптимистична в отношении возвращения перевозок через Суэцкий канал. Возобновление торговли «по старому маршруту» возможно не раньше конца текущего года, сообщил он.

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Maersk является одним из крупнейших контейнерных перевозчиков мира, на долю компании приходится около пятой части всех морских перевозок. На фоне роста затрат из-за изменения маршрутов выручка компании в первом квартале упала до 12,4 миллиарда долларов, на 13 процентов в годовом выражении. Операционная прибыль за тот же период снизилась с 2,3 миллиарда долларов до 177 миллионов.

Ранее стало известно, что морские перевозки через Красное море на фоне эскалации палестино-израильского конфликта в феврале сократились вдвое в годовом выражении. «Объем перевозок, проходящих через Суэцкий канал, снизился на 55 процентов год к году», — рассказала директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. По ее словам, текущая ситуация может провести к негативным экономическим последствиям и сложной гуманитарной обстановке.

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