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13:40, 2 мая 2024Наука и техника

Объяснены преимущества модульного варианта ЗРК «Бук-М3»

АЦ ВКО: модульный вариант ЗРК «Бук-М3» повышает уровень объектовой ПВО

Фото: РИА Новости

Модульный вариант зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» повышает уровень объектовой противовоздушной обороны (ПВО) против ракетных и беспилотных угроз, создаваемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). Преимущества российского ЗРК в публикации журнала «Национальная оборона» объяснил Аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО).

В организации отметили прирост разведывательных и огневых возможностей комплекса, достигаемый использованием его модульного варианта. В частности, для наведения зенитной управляемой ракеты на цель задействуются радиолокаторы подсвета и наведения, то есть для поражения низколетящей ракеты или беспилотника оптимизированы все огневые группы.

«Модульный вариант ЗРК "Бук-М3" способен серьезно повысить уровень объектовой ПВО и парировать существующие и перспективные угрозы воздушных террористических атак», — подчеркнули в АЦ ВКО.

Ранее в АЦ ВКО заявили, что трудную задачу перехвата поставляемых на Украину ракет Storm Shadow и Système de Croisière Autonome à Longue Portée — Emploi Général (SCALP-EG) уже решает ЗРК «Бук-М3».

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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