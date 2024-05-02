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14:55, 2 мая 2024Россия

Одноногая россиянка побежала за авто после попытки сымитировать ДТП

В Крыму одноногая женщина побежала за автомобилем после попытки сымитировать ДТП

В крымской Алуште одноногая женщина побежала за автомобилем после неудачной попытки сымитировать ДТП. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном ролике видно, как женщина бросается под машину. Когда водитель замечает это, то сдает назад. Жительницу Алушты такая ситуация не устраивает: она резво поднимается, опирается на костыль и хочет догнать владелицу иномарки. Все ее действия фиксирует регистратор, установленный на лобовом стекле авто.

Хозяйка машины отметила, что женщина без ноги бурно выражала свои эмоции и призывала прохожих вызвать ей скорую помощь.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области медики приехали с дырявыми носилками к 82-летней пенсионерке с инвалидностью.

В региональном комитете здравоохранения подчеркнули, что водителю и диспетчеру сделали замечание за использование непригодного инвентаря.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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