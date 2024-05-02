69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
18:52, 2 мая 202469-я параллель

Первая за 10 лет российская экспедиция дрейфующей станции в Арктике завершилась

Экспедиция на станции «Северный полюс — 41» в Арктике завершила работу

Фото: ААНИИ

Первая за 10 лет российская экспедиция на дрейфующей полярной станции «Северный полюс — 41» завершила свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), передает ТАСС.

Отмечается, что исследователи проработали на станции 19 месяцев. За это время они собрали большие объемы ценной информации о климатических и других процессах в Арктике.

«Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) "Северный полюс" самостоятельно вышла из ледового поля на открытую воду в районе архипелага Шпицберген», — говорится в сообщении. Уточняется, что на данный момент судно ожидает благоприятных погодных условий для начала движения в мурманский порт.

По мнению директора ААНИИ Александра Макарова, проект на десятилетия обеспечит ученых актуальными данными о состоянии природной среды Арктики.

Ранее жизнь российских ученых с полярной станции «Северный полюс — 41», год дрейфующих во льдах, сняли на видео. На опубликованном ролике запечатлены выезд ученых на снегоходе, погрузка оборудования и перемещение полярников в специальной корзине. Кроме того, показан быт ученых — обед в столовой, занятия в спортзале и отдых с игровой приставкой.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыт возможный ответ России на изъятие ее активов на Западе. Кремль заявлял, что последствия будут катастрофическими

      Жене больного раком Карла III пришлось сдерживать его из-за рвения к работе

      В США представили новую версию Bradley с «Железным кулаком»

      В российском регионе объявили ракетную опасность

      Турция отказалась передавать системы С-400 Украине

      Над Белгородской областью уничтожили девятый за день беспилотник ВСУ

      Киркорова уличили в регулярном попадании «не в ту дверь»

      Для военных операций США на Ближнем Востоке появилась новая угроза

      В НАТО пообещали ответить России на «гибридную вредоносную деятельность»

      Россиянин избил лопатой мужа знакомой и заставил его рыть себе яму на кладбище

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше