Первая за 10 лет российская экспедиция дрейфующей станции в Арктике завершилась

Экспедиция на станции «Северный полюс — 41» в Арктике завершила работу

Первая за 10 лет российская экспедиция на дрейфующей полярной станции «Северный полюс — 41» завершила свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), передает ТАСС.

Отмечается, что исследователи проработали на станции 19 месяцев. За это время они собрали большие объемы ценной информации о климатических и других процессах в Арктике.

«Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) "Северный полюс" самостоятельно вышла из ледового поля на открытую воду в районе архипелага Шпицберген», — говорится в сообщении. Уточняется, что на данный момент судно ожидает благоприятных погодных условий для начала движения в мурманский порт.

По мнению директора ААНИИ Александра Макарова, проект на десятилетия обеспечит ученых актуальными данными о состоянии природной среды Арктики.

Ранее жизнь российских ученых с полярной станции «Северный полюс — 41», год дрейфующих во льдах, сняли на видео. На опубликованном ролике запечатлены выезд ученых на снегоходе, погрузка оборудования и перемещение полярников в специальной корзине. Кроме того, показан быт ученых — обед в столовой, занятия в спортзале и отдых с игровой приставкой.