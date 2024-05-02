Россиян призвали добавить в рацион три продукта

Врач Агапкин призвал россиян добавить в рацион семена льна и жирные сорта рыбы

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказали, какие три продукта нужно употреблять регулярно. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин призвал россиян добавить в рацион тыквенные семечки и семена льна. Также, по его словам, необходимо регулярно употреблять жирные сорта рыбы. К ним специалист отнес семгу, горбушу, форель, сельдь, кильку, сардины и скумбрию.

Трофимова объяснила, что эти продукты содержат полезные для организма жиры, которые обеспечивают усвоение некоторых витаминов. «Существуют жирорастворимые витамины. Это витамины А, D, Е, К, которые необходимы для поддержания функций тех или иных органов. Например, витамин А (…) крайне необходим для нормального функционирования сетчатки [глаз]» — уточнила геронтолог.

Помимо этого, отметила специалистка, жиры в названных продуктах способствуют снижению веса. «У женщин, которые придерживались диеты с обезжиренными продуктами, темп нарастания веса был выше, чем у тех женщин, которые употребляли хорошие жиры», — рассказала Трофимова. Она добавила, что эти продукты также предупреждают развитие депрессии и улучшают память.

Ранее Агапкин в программе «О самом главном» развеял популярный миф о кофе. Он заявил, что зеленый кофе, вопреки представлениям, не поможет избавиться от лишнего веса.