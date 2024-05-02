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16:34, 2 мая 2024Экономика

Россиянам назвали признаки опасного сорняка на даче

Депутат Чаплин: борщевик отличают от других растений большие зубчатые листья

Фото: Christoph Schmidt / Globallookpress.com

Борщевик отличается от других растений большими зелеными глубоко разрезанными листьями зубчатой формы. Признаки опасного сорняка назвал россиянам депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет NEWS.ru.

«Борщевик отличается быстрым и активным ростом, что делает его сравнительно выше других растений в саду или огороде», — рассказал эксперт. Чаплин добавил, что отличают борщевик от других растений и его соцветия — белые или желтые цветы, похожие на зонтики.

Ранее россиян призвали не косить и не срезать борщевик просто так, поскольку его семена распространятся по участку и опасный сорняк вновь вырастет на следующий год. Цикл роста борщевика длится два года — во второй год завязываются семена.

Именно в этот период стоит надеть на зонтик старый чулок, тогда семена не рассыплются. После того как они созреют, зонтик можно срезать и сжечь. Основной куст сам разрушится после завершения двухлетнего цикла, уточнили эксперты.

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      Нина Ташевская
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