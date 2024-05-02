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17:05, 2 мая 2024Экономика

Россиянам предрекли заморозки

Синоптик Вильфанд: в европейской России ожидается похолодание до −6 градусов

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Европейскую часть России с пятницы, 3 мая, по воскресенье, 5 мая, накроют воздушные массы из приполярных регионов. Таким прогнозом с РИА Новости поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Костромской области 3 мая ночью и в утренние часы прогнозируются заморозки до минус 6 градусов, в Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях — до минус 3 градусов, в Рязанской области — до минус 2 градусов, в Московской и Калужской областях — до минус 1 градуса.

Заморозки от 0 до минус 3 градусов 4 и 5 мая дойдут до Астраханской области и Калмыкии. В Тамбовской, Воронежской, Ростовской областях 3-5 мая в ожидаются заморозки до минус 5 градусов, во всем Приволжском федеральном округе — до минус 6 градусов.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков предупредил москвичей о похолодании на этой неделе. Самой холодной станет ночь на субботу, 4 мая. Днем в столице будет плюс 12-14 градусов, ночью — от 0 до 2 градусов тепла. Синоптик предупредил о возможном кратковременном дожде.

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      Мария Черкасова
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