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20:27, 2 мая 2024Культура

Секрет успеха группы «На-На» объяснили

Продюсер Рудченко объяснил успех группы «На-На» удачным временем

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко объяснил успех советской и российской группы «На-На». Его цитирует NEWS.ru.

По его словам, популярность коллектива связана со временем. «На тот момент было время бойз-бендов. Они были популярны во всем мире. Молодые и сексуальные мальчики. Их имидж и незатейливые легкие попсовые песни, в основном про девчонок, цепляли нашу аудиторию», — сказал Рудченко.

Ранее стало известно, что российский продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов нанимал двойников участников коллектива ради большего заработка на концертах.

ЖЗЛ
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