Швейцария выделит Украине новый пакет гуманитарной помощи

Швейцария выделит более 160 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине

Швейцария выделит Украине гуманитарную помощь в размере более 160 миллионов долларов, большая часть которой уйдет на разминирование. О новом пакете сообщается на сайте Министерства иностранных дел конфедерации.

«В 2024 году на гуманитарную помощь и сотрудничество в целях развития Украины и региона будет выделено более 160 миллионов долларов (...) При этом 100 миллионов долларов уйдет на разминирование гражданских территорий в течение четырех лет», — отметили в ведомстве.

В рамках стратегии международного сотрудничества с 2025 по 2028 год Федеральный совет Швейцарии планирует предоставить Киеву дополнительную помощь в размере 1,64 миллиарда долларов.

Кроме того, в ведомстве напомнили о намерениях провести в этом году ряд мероприятий в сфере разминирования, включая Украинскую конференцию по разминированию (UMAC2024), которая должна состояться с 17 по 18 октября в Лозанне.

Ранее стало известно о составе участников мирной конференции в Бюргенштоке, которая пройдет с 15 по 16 июня. Швейцария пригласила на конференцию более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. При этом Россия приглашения не получила.