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11:44, 2 мая 2024Культура

Швыдкой оценил перспективы «отмены» русской культуры за границей

Швыдкой: тема «отмены» русской культуры за границей исчерпала себя
Михаил Швыдкой

Михаил Швыдкой. Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой оценил перспективы «отмены» русской культуры за границей. Его слова приводит NEWS.ru.

«Тема отмены российской культуры, безусловно, себя исчерпала, потому что по многим направлениям русская культура по-прежнему существует на площадках даже недружественных стран», — заявил Швыдкой в беседе со СМИ на VI Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку.

В пример государственный деятель привел Венскую оперу, где в большом количестве выступают исполнители из России. Кроме того, 22 апреля в Японии открылся фестиваль русской культуры. Однако в Республике Корея связанные с Россией мероприятия отменяются под давлением активистов. «Это процесс борьбы ценностей», — заключил Швыдкой.

Ранее Швыдкой рассказал о сорвавшемся контакте с Австрией в сфере культуры.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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