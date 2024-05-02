Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:55, 2 мая 2024Из жизни

Ученые заподозрили свинозадого червя в эволюции

Океанологи из Калифорнии сочли, что странный глубоководный червь эволюционирует

Кадр: MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute) / YouTube

Океанологи из США заподозрили, что червь, прозванный «таинственной каплей», или «свинозадым червем», эволюционирует. Об этом пишет Live Science.

Сотрудница калифорнийского океанографического центра Карен Осборн отметила, что странный глубоководный червь не похож на своих генетических сородичей. «Меня сразу же заинтересовало это странное существо, которое, с одной стороны, выглядело как зад свиньи, а с другой — как губы Мика Джаггера», — рассказывает Осборн. Размер червя сопоставим с величиной лесного ореха. Океанолог подчеркивает, что «таинственная капля» в пять-десять раз больше типичных представителей ее вида — пергаментных червей. В отличие от них, «капля» способна плавать с помощью раздутой средней части туловища. Это позволило ученым сделать вывод, что «свинозадый червь» находится в процессе эволюционного скачка.

Ученые обнаружили странного червя в 2001 году и назвали Chaetopterus pugaporcinus. Его тело излучает синий цвет и выделяет светящуюся зеленую слизь, предположительно, для отпугивания хищников. «Капля» питается морским снегом — частичками мертвых животных, их фекалиями и другой органикой. Червь набрасывает паутину из слизи на дно и таким образом собирает с него «снег».

Материалы по теме:
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016
«Контрасты тут поражают» Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
«Контрасты тут поражают»Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
24 сентября 2021

Ранее сообщалось, что в Британии нашли «червя-кровососа» длиной с двухлетнего ребенка. Пользователи сравнили существо с острыми зубами с песчаным червем из вселенной «Дюны».

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыт возможный ответ России на изъятие ее активов на Западе. Кремль заявлял, что последствия будут катастрофическими

      Лебедеву ответили на слова о никчемности журналистов

      Москвичам предсказали заморозки до середины мая

      Жене больного раком Карла III пришлось сдерживать его из-за рвения к работе

      В США представили новую версию Bradley с «Железным кулаком»

      В российском регионе объявили ракетную опасность

      Турция отказалась передавать системы С-400 Украине

      Над Белгородской областью уничтожили девятый за день беспилотник ВСУ

      Киркорова уличили в регулярном попадании «не в ту дверь»

      Для военных операций США на Ближнем Востоке появилась новая угроза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше