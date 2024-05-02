Ученые заподозрили свинозадого червя в эволюции

Океанологи из Калифорнии сочли, что странный глубоководный червь эволюционирует

Океанологи из США заподозрили, что червь, прозванный «таинственной каплей», или «свинозадым червем», эволюционирует. Об этом пишет Live Science.

Сотрудница калифорнийского океанографического центра Карен Осборн отметила, что странный глубоководный червь не похож на своих генетических сородичей. «Меня сразу же заинтересовало это странное существо, которое, с одной стороны, выглядело как зад свиньи, а с другой — как губы Мика Джаггера», — рассказывает Осборн. Размер червя сопоставим с величиной лесного ореха. Океанолог подчеркивает, что «таинственная капля» в пять-десять раз больше типичных представителей ее вида — пергаментных червей. В отличие от них, «капля» способна плавать с помощью раздутой средней части туловища. Это позволило ученым сделать вывод, что «свинозадый червь» находится в процессе эволюционного скачка.

Ученые обнаружили странного червя в 2001 году и назвали Chaetopterus pugaporcinus. Его тело излучает синий цвет и выделяет светящуюся зеленую слизь, предположительно, для отпугивания хищников. «Капля» питается морским снегом — частичками мертвых животных, их фекалиями и другой органикой. Червь набрасывает паутину из слизи на дно и таким образом собирает с него «снег».

Ранее сообщалось, что в Британии нашли «червя-кровососа» длиной с двухлетнего ребенка. Пользователи сравнили существо с острыми зубами с песчаным червем из вселенной «Дюны».