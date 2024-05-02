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10:01, 2 мая 2024Экономика

Уровень воды в одной российской реке превысил норму на два метра

Уровень Амура в Амурской области на 2,4 метра превысил норму

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Уровень воды в реке Амур в районе Благовещенска более чем на два метра превысил норму. Об этом со ссылкой на главное управление МЧС по Амурской области сообщает РИА Новости.

«Уровни воды Амура – выше нормы на 0,2-3,6 метра, в районе Благовещенска выше нормы на 2,4 метра; Зеи (Мазаново – устье) – выше нормы 2,6-3,5 метра, в районе Норска выше нормы на метр», — поделилось информацией, актуальной в 6 утра по местному времени (в 00:00 по московскому времени), ведомство.

Между тем в некоторых районах региона уровень воды в реках, напротив, оказался ниже нормы. Уровень Амура возле Джалинды ниже нормы на 40 сантиметров, а Селемджи в верхнем течении — на 0,3-0,7 метра.

По данным МЧС, гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. Основные реки Амурской области очищаются ото льда, а на малых реках северо-западного направления (Нюкжа, Олекма и другие) продолжается разрушение льда – промоины, закраины, вода поверх льда, подвижки, разводья. Несмотря на то, что в некоторых районах уровень Амура колеблется на 5-55 сантиметров в сутки, угроза подтопления жилых домов отсутствует, заключили в ведомстве.

В конце апреля стало известно, что уровень воды в реке Ишим в Тюменской области рекордно возрос, обновив исторический максимум и достигнув отметки в 1215 сантиметров.

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      Полина Кислицына
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