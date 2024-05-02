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09:51, 2 мая 2024Мир

В Британии сочли помощь союзников Украине недостаточной

FA: непостоянная помощь союзников Украине сделала победу России вероятной
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Непостоянная и недостаточная помощь Украине со стороны союзников сделала победу России вероятным исходом конфликта. Об этом в своей статье для Foreign Affairs (FA) заявил старший научный сотрудник по наземной войне в Королевском институте объединенных служб Великобритании Джек Уотлинг.

«Прошло уже более двух лет с момента полномасштабного вторжения России на Украину, а ее цель в войне остается неизменной: Кремль стремится подчинить себе Киев. Непостоянная помощь и политические задержки среди международных партнеров Украины делают этот исход слишком вероятным», — утверждается в публикации.

По данным эксперта, для предотвращения победы России Украине необходима комплексная стратегия, которая включает обучение, оснащение и мобилизацию новых сил. Союзники Киева, в свою очередь, должны взять на себя четкие долгосрочные обязательства и не позволять себе «терять месяцы на разработку способов» поддержки Украины.

Ранее стало известно, что Пентагон сталкивается с трудностями при заключении контрактов на закупку оружия для пополнения собственных армейских складов в рамках процесса поставок оружия Украине.

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      Елизавета Мытарева
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