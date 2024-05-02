В Казахстане захотели бороться с дешевым молоком из России

В партии «Аманат» призвали ограничить поставки сырого молока из России

В правящей партии Казахстана «Аманат» призвали власти страны защитить внутренний рынок от засилья дешевого молока из России и Белоруссии путем дополнительного субсидирования местных производителей. Об этом заявил член фракции партии в нижней палате парламента Нуржан Ашимбетов, его слова приводит ТАСС.

В запросе политика в адрес главы правительства Олжаса Бектенова, в частности, говорится о целесообразности ограничения импорта сырого молока со стороны иностранных производителей, которые намеренно снижают цену на свою продукцию ради увеличения ее доли на рынке Казахстана. «В результате подобной демпинговой политики отечественные компании остаются без средств и молочная отрасль несет убытки», — посетовал Ашимбетов.

На этом фоне он также призвал власти республики «провести расследование фактов демпинга со стороны недобросовестных импортеров». В качестве еще одной меры по борьбе с засильем дешевого молока из России и Белоруссии члены фракции предложили освободить производителей из Казахстана от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). За счет этого планируется снизить убытки молочной отрасли и нарастить долю местных компаний на внутреннем рынке.

Ранее еще в одной стране СНГ призвали ограничить поставки российского молока. С инициативой запрета импорта подобной продукции в Армению выступил член фракции правящей партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Сисак Габриелян.