В Кремле сообщили о напряженном рабочем графике Путина

Песков: на следующей неделе у президента Путина будет напряженная повестка дня

На неделе, которая начнется с 6 мая, у президента России Владимира Путина будет напряженная повестка дня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам представителя Кремля, в четверг, 2 мая, Путин работает в своей резиденции в Ново-Огарево. «Подготовка к предстоящим мероприятиям в следующую неделю, достаточно такая повестка дня напряженная», — сказал он.

Песков также заявил, что на 2 мая у главы государства запланированы «обычные рутинные встречи». Среди прочего, Путин примет с докладом губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Все остальные мероприятия президента в четверг пройдут в закрытом формате.

Ранее Песков сообщил, что на майские праздники Путин будет работать. По его словам, у главы государства запланирован ряд мероприятий, о которых Кремль своевременно сообщит.