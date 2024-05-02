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12:28, 2 мая 2024Россия

В Кремле сообщили о напряженном рабочем графике Путина

Песков: на следующей неделе у президента Путина будет напряженная повестка дня

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

На неделе, которая начнется с 6 мая, у президента России Владимира Путина будет напряженная повестка дня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам представителя Кремля, в четверг, 2 мая, Путин работает в своей резиденции в Ново-Огарево. «Подготовка к предстоящим мероприятиям в следующую неделю, достаточно такая повестка дня напряженная», — сказал он.

Песков также заявил, что на 2 мая у главы государства запланированы «обычные рутинные встречи». Среди прочего, Путин примет с докладом губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Все остальные мероприятия президента в четверг пройдут в закрытом формате.

Ранее Песков сообщил, что на майские праздники Путин будет работать. По его словам, у главы государства запланирован ряд мероприятий, о которых Кремль своевременно сообщит.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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