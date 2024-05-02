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15:24, 2 мая 2024Экономика

В Москве последнего снеговика обнаружили с грустным лицом

Жители столицы слепили снеговика в районе Коньково

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В начале последнего весеннего месяца, в четверг, 2 мая, жители столицы слепили двух снеговиков. Фотографии изваяний публикует Telegram-канал «Москва 125».

Изваяние слепили в районе Коньково. Один из снеговиков создан в виде подтаявшей и расплывшейся по поверхности кучи снега. Авторы сделали его лицо грустным, прилепив к нему ветки в виде рта и бровей, опущенных вниз. Также у снеговика есть нос в виде куска моркови, глаза, а также руки в виде торчащих в разные стороны веток.

Второе изваяние выполнено в более традиционном стиле, это снеговик с глазами и носом из кусков моркови, ртом и руками из веток, а также с белым воздушным шаром.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков предупредил москвичей о похолодании на этой неделе. Самой холодной станет ночь на субботу, 4 мая. Днем в столице будет плюс 12-14 градусов, ночью — от 0 до 2 градусов тепла. Синоптик предупредил о возможном кратковременном дожде.

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      Мария Черкасова
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