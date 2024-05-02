Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:22, 2 мая 2024Бывший СССР

В Одессе уточнили число погибших в трагедии в 2014 году

Экс-депутат Полищук: в трагедии в Одессе погиб по меньшей мере 51 человек
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алена Николаенко / РИА Новости

В результате поджога Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года погибли не 48 человек, как следует из официальных данных, а по меньшей мере 51. Об этом РИА Новости заявил экс-депутат городского совета Василий Полищук.

Он отметил, что в список жертв не включили троих человек, которые скончались в больницах из-за травм. По его данным, из 247 человек, обратившихся за медицинской помощью, 99 были госпитализированы, тридцать пять находились в тяжелом состоянии. При этом, добавил он, многие пострадавшие отказались обращаться в больницы.

Он допустил, что число погибших может быть больше, чем 51, поскольку некоторых не удалось опознать. «Когда успешно закончится СВО, то я сделаю все, чтобы установить количество погибших. Как это сделать я знаю», — пообещал собеседник агентства.

По официальным данным МВД Украины, в результате пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, пострадали более 240. Ранее бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал главного организатора трагедии. По его словам, им является Александр Турчинов, исполнявший тогда обязанности президента республики.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские дроны атаковали пять регионов России. Их целями стали объекты энергетики

      На Урале семью обвинили в избиении пятерых детей-сирот

      США заподозрили в срыве встречи БРИКС

      Российские промышленники захотели активнее продавать рыбу в Азию

      Посол России ответил на обвинения США в применении химоружия

      Джулия Робертс повторила культовый образ 34-летней давности в съемке для глянца

      Женщина рассказала об ужасах брака с лидером культа после его ареста

      Израиль пригрозил США действиями против Палестины в случае выдачи ордера МУС

      В Китае представили первого электрического робота

      Украинский пленный рассказал об отправке солдат ВСУ в бой без подготовки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше