Экс-депутат Полищук: в трагедии в Одессе погиб по меньшей мере 51 человек

В результате поджога Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года погибли не 48 человек, как следует из официальных данных, а по меньшей мере 51. Об этом РИА Новости заявил экс-депутат городского совета Василий Полищук.

Он отметил, что в список жертв не включили троих человек, которые скончались в больницах из-за травм. По его данным, из 247 человек, обратившихся за медицинской помощью, 99 были госпитализированы, тридцать пять находились в тяжелом состоянии. При этом, добавил он, многие пострадавшие отказались обращаться в больницы.

Он допустил, что число погибших может быть больше, чем 51, поскольку некоторых не удалось опознать. «Когда успешно закончится СВО, то я сделаю все, чтобы установить количество погибших. Как это сделать я знаю», — пообещал собеседник агентства.

По официальным данным МВД Украины, в результате пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, пострадали более 240. Ранее бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал главного организатора трагедии. По его словам, им является Александр Турчинов, исполнявший тогда обязанности президента республики.