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14:51, 2 мая 2024Экономика

В одном из крупнейших парков Москвы запретили ездить на электросамокатах

В парке Горького частично запретили ездить на электросамокатах
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

На части территории московского парка Горького ввели временный запрет на использование электросамокатов. О том, что там некоторое время нельзя будет на них ездить, со ссылкой на пресс-службу парка сообщает агентство ТАСС.

Причиной временного ограничения передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) стали работы по благоустройству, проводимые в одном из крупнейших парков столицы с апреля. «В связи с началом работ по благоустройству в парке Горького на территории Партера — от главного входа до Андреевского пешеходного моста — введен временный запрет на использование электросамокатов и электровелосипедов. Скорость арендованных СИМ автоматически будет снижаться до нуля километров в час, также в этой части парка будут установлены соответствующие таблички, информирующие посетителей о временном ограничении», — поделились информацией в пресс-службе.

Из-за работ по благоустройству в данный момент временно перекрыт участок Пушкинской набережной с велодорожкой от Крымского до Андреевского пешеходного мостов. Уточняется, что запрет на езду электросамокатов на этой территории поможет создать комфортные и безопасные условия для прогулок в Партере, который является самой популярной частью парка Горького.

В апреле стало известно, что в Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах и пешеходных зонах до 5 километров в час.

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      Полина Кислицына
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