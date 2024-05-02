В Совфеде предсказали последствия ввода французских войск на Украину

Цеков: ввод войск на Украину обернется для Франции большими потерями

Франция понесет большие потери, если введет свои войска на территорию Украины. Такие последствия для страны предсказал российский сенатор, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, его слова приводит РИА Новости.

«Ввод войск станет сверхэскалацией конфликта и обернется для французской армии большими потерями», — сказал депутат Совфеда.

По его словам, президенту Франции Эммануэлю Макрону необходимо понять, что продолжающиеся агрессивные действия против России могут повлечь ответную реакцию и, в конце концов, удар по французской территории. «Макрон доиграется», — отметил Цеков, добавив, что в случае такого исхода событий французского президента вряд ли поддержат другие страны НАТО.

Ранее в Госдуме отреагировали на слова Макрона об отправке войск Франции на Украину. Французский лидер подчеркнул, что сохранение авторитета Франции вынуждает его не раскрывать все военные планы.