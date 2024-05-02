Власти сообщили о неоднократных атаках на Курскую область

Курский губернатор Старовойт сообщил о ряде атак за сутки со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки предприняли неоднократные попытки атаковать Курскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, в течение дня ВСУ обстреливали села Гордеевка, Гуево, Горналь, Искра, поселки Краснооктябрьский и Новый Путь, а также деревню Елизаветовка и хутор Заря.

«Недалеко от села Бегоща Рыльского района, деревни Внезапное и села Гордеевка Кореневского района, села Горналь Суджанского района, села Дроновка и поселка Новый Путь Глушковского района средствами радиоэлектронной борьбы украинские беспилотники были обезврежены», — пояснил он.

Помимо того, в поселке Теткино с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) было сброшено взрывное устройство. Пострадавших при атаках со стороны Украины нет.

В ночь на 2 мая были атакованы еще четыре российских региона — беспилотники были замечены в Курской, Орловской, Ростовской и Брянской областях. Минобороны России отчиталось об уничтожении 12 БПЛА в пяти регионах.